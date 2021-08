TÕELINE TRILLER! Meedium väidab, et abiellus Michael Jacksoni vaimuga: ta keeldub minuga seksimast 

„Ta elab minu kehas ja naudib seda. Ta suhtleb minuga kui oma abikaasaga,“ vahendab Mirror kummalist intervjuud. „Michael on kogu aeg minuga, ta tuleb isegi tualetti kaasa. Siiski ei meeldi talle, kui ma teda puudutan. Kui ma teda suudelda üritan, siis hirmutab ta ming nägemustega ämblikutest ja laipadest,“ räägib Roberts ja lisab, et Jacksoni kummitus on üsna kamandav. „Pidevalt toob ta välja minu vigu,“ kurdab naine.

Inimesi, kes peavad Robertsit tema väidete tõttu vaimselt haigeks, on palju. Naine hindab, et see on väga õel asi, mida öelda ning et ta on täiesti terve.