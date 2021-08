KES ON SEE SALADUSLIK DAAM? Robert De Niro tähistas 78. sünnipäeva koos uue kallimaga Euroopas 

Robert De Nirol ja Grace Hightoweril (65) on juba mitmendat aastat käimas kibe lahutusprotsess. Paar abiellus 1997 ja läks esimest korda lahku 1999. 2004. aastal uuendasid nad oma abieluvandeid. See aitas küll suhteid siluda, kuid 2018. aastal andsid nad lõpuks lahutuse sisse. De Nirol on Grace'iga ka kaks last: 23aastane poeg Elliott ja surrogaatema abil sündinud tütar Helen Grace (9).