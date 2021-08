Selgus Viivi Sõnajala surma põhjus 

„Meie kallis Viivi oli meie pere ingel. Teda on jäänud leinama abikaasa, viis last, lapselapsed ja kogu ülejäänud Sõnajalgade pere. Nii palju jäi tegemata, nii palju jäi ütlemata. Tema inimkehas tuksunud inglisüda lakkas löömast. Ootamatult. Enneaegselt,“ kirjutab perekond Sõnajalg.

„Ainus, mis meile selles kurbuses lohutust annab, on kindel teadmine, et meie ingel läks Jumala juurde, kus ei ole valu ega pisaraid ja kus ta jätkab palvetamist meie kõigi eest. Viivi lahkumine on meid veelgi tugevamini kokku sidunud ja õpetanud kui habras on inimelu ja kui tähtsad me üksteisele oleme,“ lisab perekond.