PIDU LÄBI! Klubi Teater sulgeb uksed: ka kõige ilusamal asjal on varem või hiljem lõpp 

Tegijate sõnul sündis klubi Teater 2011. aastal läbi suure armastuse ning pühendumise, et pakkuda inimestele võimalust tulla sinna, kus mured ning pinged jäävad alati ukse taha. Koht, kus muusika ning ainulaadne programm koo armastava meeskonnaga hoolitsevad selle eest, et õhtutunnid oleks kõige erilisemad, põnevamad ning meeldejäävamad. „Meie peamiseks eesmärgiks oli kutsuda teis esile positiivne emotsioon ning naeratus - need andsid meile jõudu pingutada veelgi rohkem," ütlevad nad.

Pakkudes kümme aastat meelte lõõgastust sai tegijatele selgeks fakt, et õnn ei saa olla ajutine ning teatud hetkes – see pole päris õige. Õnn peab olema iga päev, igas hetkes ja meis eneses. See ei ole miski mida saame leida väljaspoolt.

„Mandala ideoloogia õpetab meile, et ka kõige ilusamal asjal on varem või hiljem lõpp. Ilusat aega tuleb osata hinnata. Teades, et kõik meie ümber on ajutine, pea ka meeles, et iga ajastu lõpuga avanevad ka uued uksed,“ räägivad klubi Teater tegijad.

Nende sõnul tuleb lihtsalt usalda teekonda ning mõista, et elu on üks põnev seiklus, kus muusika, programm ning reeglid on meie enda sees, enda teha, oleme ise enda parima klubi loojad.

„Klubi Teater on meid inspireerinud ning andnud tõuke vajaliku ja suursuguse meelte lõõgastuse programmi loomiseks. Just sellise, mis õnnetunde jäädavalt meisse jätab ning selle eest oleme äärmiselt tänulikud! Igal etapil meie elus on märgiline tähendus, mis viib meid edasi just selleni, milleks oleme tegelikult siia loodud. Tuleb lihtsalt usalda teekonda,“ ütlevad nad viimaks.