Pornonäitleja Victoria Paris suri vähki 

Pornofilmide stsenarist Axel Braun tegi 1990. aastal Parisiga filmi „Fantasy Nights“. Braun ütleb, et kirjutas peaosa spetsiaalselt talle, sest Paris oli väga stiilne ja tal oli süütu aura, mis sobis ideaalselt looga, mida Braun tahtis rääkida. „Märkasin kohe, et ta on äärmiselt professionaalne, sümpaatne ja hoolikalt ette valmistatud. See aitas kindlasti muuta filmi tootmise sujuvaks ja meeldivaks,“ meenutab Braun.