HÜVA NÕU | Julge naine, kes jättis seljataha eduka karjääri ning alustas elu, mis pani helisema hinge  

Turundusvaldkonnas aastaid töötanud Kristina Antšaki elu on olnud kirev. Ehhki naise arvates oli elu äge ja edukas, tundis ta, et raiskab oma eluenergiat. „Minus näris pidevalt tunne, et see, kuidas ma elan, millised on minu inimsuhted ja mida ma teen, toidab küll minu pangakontot ja ehk ka ego, aga ei toida hinge ega ole minu sisemise maailma- ja enesetunnetusega kooskõlas,“ tunnistab ta. Nüüd on ta avastanud oma tõelise hinge kutse – olla teiste inimhingede inspireerijaks ja toetajaks läbi armastava puudutuse ja kohalolu, toetava ruumi loomise ja hoidmise, läbi armastuse, muusika, hääle.