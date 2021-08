Eero Spriit: Tõnu Tamm töötas aastaid näitejuhina, aga hingelt oli ta ikkagi näitleja 

EHE VÄIKEVEND: Stseen Astrid Lindgreni jutustuse „Karlsson tembutab jälle“ aineil loodud samanimelisest lavastusest Eesti NSV Riiklikus Noorsooteatris. Väikevenna rollis Tõnu Tamm ja Karlssoni osas Enn Kraam (paremal). Foto: Filmiarhiiv

„Kunagi ütles mulle Helmi Tohvelman: „Teate, Tõnu, see, mis te kunagi teatris tegite, see ei maksa mitte midagi,“ tunnistas näitleja Tõnu Tamm aastal 1995 Eesti raadio saates „Näitlejatund“. „„Maksab ainult see, mis te momendil teete.“ Selles olen ma temaga täiesti ühel nõul. Ma püüan kasutada päeva ja nautida hetke. Nii et kuldlause „carpe diem“ on mu lipukiri. Kui mul üldse lippu on.“ Nüüd see lipp enam ei lehvi.