NOORELT LAULJAKS! Pille-Riin Karro: lugesime emaga Ice Creami kohta netikommentaare ja oi, mis sealt kõik tuli! 

Pille-Riin Karro on Jõgevalt pärit 30aastane laulja, keda paljud seostavad endise Eesti tütarlastebändiga Ice Cream. Nüüd tegutseb ta ELLIPi nime all ja kirjutab ka ise muusikat. „Teenin raha laulmise ja muusika tegemisega, aga lisaks töötan Raadio2-s ja loen reklaamidele peale. Hääl ongi mu tööriist,“ räägib Pille-Riin ja lisab, et siiani on ta uute võimaluste otsa juhuslikult koperdanud ja tunneb selle üle suurt tänulikkust.