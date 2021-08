Margus Lepa võitleb raske haigusega: valude tõttu on mul kaks korda pilt eest ära läinud 

Nimelt on Margust mitu aastat vaevanud kolmiknärvi neuralgia, millega kaasnevad tugevad valusööstud. „Ma ei eputa, kui ütlen, et valude tõttu on mul kaks korda pilt eest ära läinud,“ sõnab mees. Kuigi ta tunnistab, et valudega tuleb lihtsalt õppida elama, on see kohutavalt väsitav.