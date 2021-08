PÄEVAHOROSKOOP: reede, 20. august 

Palju õnne, Lõvi! Tegevusvabadust on küllaga, eesmärgid on kõrged, aga sa pead aru saama, et nendeni ei aita mitte välised tegurid, vaid su enda sisemine tarkus. Rahaasjus võib sul algaval eluaastal ajuti ka lihtsalt vedada, ent tasub arvestada, et päevad ei ole vennad. Võimalik, et leiad endale uue armastuse töise suhtluse kaudu.