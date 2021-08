GALERII JA REPORTAAŽ | Eesti hiphopifestivali 15. sünnipäev: laval küpsetati pastat, parklas kuulati valjult Elmari tantsuõhtut 

Ühe kaubiku ümber kogunenud seltskond kuulas valjult Beebilõusta lugusid ning küsisid, et miks meest ennast festivali esinejate nimekirjast leida ei või. Iroonilisel kombel keeras just samal hetkel parklasse kümmekond autot, et eelnimetatud räppar saaks eksprompt kontserdi püsti panna. Parklarahva kaasaelamisest sai järeldada, et meest igatseti.