ÕL VIDEO JA REPORTAAŽ | Uue superstaari otsingud saavad avapaugu! Lauluoskusega üllatasid ka juba tuntud näod

Esimesed superstaariks pürgijad on kohal juba varakult, kuid üritus ise algab ametlikult hommikul kell kümme. Ilm on üpriski tuuline ja kohati tibutab isegi vihma, kuid hoolimata sellest on kõikidel meel hea ja nägu naerul. Suur kogunemine toimub Ülemiste keskuse ees, kuhu on üles sätitud hulgaliselt kaameraid. Kogu saatemeeskond on kohal ja käivad viimased ettevalmistused võteteks. Endalgi tuleb seda kõike nähes ärevus peale, justkui sooviks ka superstaariks saada.