Olavi Pihlamägi ansambli Sõnajalg menust: „Sellist müügiedu nagu neil oli, ei oska mitte keegi seletada. Neid kassette aina müüdi ja müüdi.“ 

Kui nelik andis 1988. aastal välja esimese kassetti „Tulge kõik“, kuulasid seda nii noored kui ka vanad. Sarnane menu tabas ka järgmist, mille nimi oli „Laulan loojale hümni“. Seejärel tuli helikandjaid veelgi. Sellest ajast on pärit ka Eesti kassetimüügi rekord. Ansambli Sõnajalg esimene kassett „Tulge kõik“ troonivat väidetavalt praeguseni 50 000 eksemplariga Eesti helikandjate müügitipus. Kahte kassetti müüs nelik kokku ligi 150 000 tükki. Kui see pole menu, mis siis veel on? „Sellist müügiedu nagu neil oli, ei oska mitte keegi seletada,“ lausub muusikaekspert Olavi Pihlamägi. „Neid kassette aina müüdi ja müüdi.“