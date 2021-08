Koroonat põdenud Tom Hanksi poeg on käre vaktsineerimisvastane 

„Mul on õigus seda sodi mitte tahta,“ ütleb Chet Instagrami videos. „Ma tahtsin, et mu immuunsüsteem ütles, et tal pole seda vaja. Selge? Temaga pole vaja susserdada. Ta ütles, et tal pole seda vaja,“ vahendab Femalefirst.

Chet Hanks imestab, et inimesed on valmis „mingit eksperimentaalset valitsuse vaktsiini“ vastu võtma. „No kuulge, ufode olemasolust on rohkem asitõendeid kui sellest, et see vaktsiin tervislik on.“