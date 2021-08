"Mr Beani" tähte Rowan Atkinsoni ei tunne enam äragi! 

Iltalehti märgib, et Atkinsoni firmamärgiks on olnud lühikesed tumedad juuksed, kuid viimastel aastatel on ta lasknud neil halliks minna.

Atkinson filmib praegu Inglismaal Netflixile uut sarja „Man vs Bee“. Paparatsofotod näitavad, et 66aastane staar on teinud läbi märkimisväärse stiilimuutuse! Sarja keskmes on uhkes häärberis valvurina tegutsev mees, kes astub võitlusse mesilasega. Plaanis on kümme kümneminutilist osa.