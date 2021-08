Alzheimeri tõbe põdev Tony Bennett taandub arstide käsul lavalt 

Poeg Danny ütles, et otsus jätta tänavused edasised kontserdid ära oli raske, kuid sellise korralduse olid andnud Tony arstid. „Kõige tähtsam on isa jätkuv tervis.“ Isa lauluhääl olla endiselt tugev, kuid ta väsivat kergesti. „Kontsertide andmine on tema jaoks nüüd liig,“ ütles üle 40 aasta isa mänedžerina tegutsenud poeg. „Me ei taha näiteks, et ta laval kukuks - sellised lihtsad asjad …“