Grete Lõbu: maailm on mitmekesisem, kui me näha tahame. Lihtsam on elada, kui kõik on kastis 

Kui sa nii ütled. Vaata, minu loomuses on üldiselt ikkagi see, et ma ei jää igavesti halbadesse asjadesse kinni või nende otsa heietama, mul ei ole seda üldse vaja. Kui ma tahan heietada, siis mulle meeldib mõelda ilusatele eluhetkedele või vaadata hästi õnnestunud fotosid, mis viivad mind tagasi kohtadesse, kust on meenutada häid või naljakaid asju. See on ajalugu, millele ma tagasi vaatan. Vahel mõtlen ka traagilistele ja kurbadele sündmustele, mis on mind teinud selleks, kes ma olen. Aga vaat sellised asjad – see polnud mul enam peaaegu meeleski, kuigi muidugi see oli ilgelt vastik.

Sa ikka vihastasid ja nutsid.

Ei nutnud vist, ma ei mäleta. Vihastasin küll, aga pigem jõuetusest ebaõigluse ees. Miks? Miks ta teeb seda? Kui halb peab inimese elu olema, et ta niisugust asja teeb? Kui õnnetus kohas tema elu peab olema? Nii kurb!

Reitelmann ise ka ilmselt pisut ehmatas ja tõttas teatama, et pidas sõna „sodomiidid“ all silmas homoseksuaale. Anna mulle andeks, kas sul on olnud naistest partnereid?

Ma ei räägi enda isiklikust elust. Eriti kontekstis, kus Reitelmann midagi arvas.

Sinu valik. Räägime siis tööst. Mis sind sinu töö juures erutab? See on ikka räme rutiin: olla aastast aastasse iga argipäeva õhtul tund aega kaamera ees. Külalised hakkavad korduma, pooled naljad on teise aasta lõpuks kolm korda ära tehtud. Mida veel, kuhu edasi?

Jah eks ma ikka mõtlen ise ka, et mida veel ja kuhu edasi. Kas tuleb mõtteid, kas on värskust, ega me ole mingite asjadega juba kordusringil. Osa teemadega muidugi olemegi, sest aasta käib ju, nagu ta käib: jälle tulevad jõulud ja vabariigi aastapäev ja jaanipäev.