Eestisse kolinud Austraalia mustkunstnik Peter Paxx: lapsena oli mul raske võõrastega isegi silmsidet luua, kuid maagia aitas mind 

Nüüdseks on Peter reisinud tööasjus Austraalia ja Eesti vahet juba kaks aastat ning hetkel kutsub oma koduks just Eestit. „Loodan viibida Eestis nii kaua kui võimalik, olenevalt viisadest,“ räägib ta. Mehe sõnul on Austraalia rahvusvahelised piirid kahjuks küll suletud, nii et sinna on raske siseneda või lahkuda, kuid ta on tänulik, et saab Eestis kvaliteetaega veeta.