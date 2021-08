FILMISAADE „DUUBEL“ | Ryan Reynolds on tagasi, et meid läbi kinoekraani võrgutada! 

Kuigi kinos käimine on nüüdsest pisut keerulisem, on uksed jätkuvalt avatud ning see on vaid positiivne. Meele teeb heaks ka asjaolu, et filme, mida kinos vaadata, leidub igal nädalal. Näiteks saab sel pilke heita Ryan Reynoldsi uue möllukomöödia „Vabamees“ poole, kus tehakse selgeks, milline on videomängu taustategelaste igapäevaelu!