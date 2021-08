Prints Charlesi sõnul ei naase tema vend Andrew enam avalikku ellu  

Ameeriklanna Virginia Roberts Giuffre (38) kaebas prints Andrew' 861) sel nädalal New Yorgi kohtusse, väites, et teda sunniti 17aastasena printsiga korduvalt seksima. Giuffre on aastaid rääkinud, et ta värvati 15aastaselt USA miljardäri Jeffrey Epsteini seksiorjaks ning teda sunniti Epsteini kuulsaid ja mõjukaid sõpru, sealhulgas Yorki hertsogit rahuldama.