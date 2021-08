KODUNE KATASTROOF! Kirsti Timmeri šokeeriv kogemus: nühkisin sulaselget s*tta harjaga lahti

Kirsti Timmer kirjutab sotsiaalmeedias, et õudus hakkas pihta toruummistusega. „Elan neljakorruselises ridaelamus, esimene korrus selles majas kuulub mu emale ja möödunud nädalal teatas ta, et tema vannitoas ei lähe vesi alla. Ema helistas netis leiduvale abinumbrile ehk kutsus torumehe firmast Toru SOS,“ kirjeldab Kirsti seikluse algust. „Nad reklaamivad end kui 24 tundi töötavat päästvat firmat, tegelikult muidugi ei saa sa Tallinna linnas peale kella 17.00 enam ühestki 24/7 reklaamitavast firmast abi. Prouad vastavad kodus telefonile, see ongi see 24/7.“