Kirsti Timmeri šokeeriv seiklus: nühkisin sulaselget s*tta harjaga lahti 

Kirsti Timmeri kodus algasid seiklused toru ummistusega. „Elan neljakorruselises ridaelamus, esimene korrus selles majas kuulub mu emale ja möödunud nädalal teatas ta, et tema vannitoas ei lähe vesi alla. Ema helistas netis leiduvale abinumbrile ehk kutsus torumehe firmast Toru SOS,“ kirjeldab Kirsti seikluse algust. „Nad reklaamivad end kui 24 h töötavat päästvat firmat, tegelikult muidugi ei saa sa Tallinna linnas peale kella 17.00 enam ühestki 24/7 reklaamitavast firmast abi. Prouad vastavad kodus telefonile, see ongi see 24/7.“

Järgmisel päeval tuli kohale vene keelt kõnelev torumees, kes tõdes, et majas on ummistus ja tema kahjuks aidata ei saa. „Päriselt jah? Ise ei saanudki aru ju! Niisama kutsume torumehi külla. Onu ütles, et on olemas selline hea kemikaal, kahjuks tal vaid 1 liitrine pudel autos ja sellest ei piisa. Meie suur maja nõuab 6 liitrit sellist kemikaali. Kimasin siis Liivalaia tänavale ja ostsin 6 liitrit Termoflüidi, hind kokku 187€,“ meenutab Kirsti, et talle anti lisaks kaasa kolm paari pakse kummikindaid ja öeldi, et aine on väga mürgine, söövitav ja sisse mitte hingata.

„Onu käskis selle kõik kallata kolmanda korruse vannitoa kraanikausist sisse. Kallasin. Valamu all olevad plastiktorud ei pidanud vastu, sulasid ära. Esimese korruse vetsupott muutus Tuhala nõiakaevuks, sealt hakkas kemikaali torru sattudes aurates ja suitsedes purskuma seda räiget kemikaali koos suure koguse vee ja fekaaliga. Terve maja täitus kohutava kemikaalihaisuga, silmad hakkasid vett jooksma, nahk kipitama. Hingata ei saanud. Räige!“ tõdeb Kirsti, et midagi sellist on raske sõnadessegi panna.

Vastuseid otsides helistas naine kemikaali müüva firma numbrile, millele vastanud maaletooja sai samuti šoki. „Ka suure tehase peale võib seda kasutada maksimum 250 milliliitrit. Minu maja jaoks oleks kõige suurem lubatud kogus olnud 50ml. Aga 6 liitrit!,“ olevat ka kemikaali tegija üllatunud. „Ta teatas, et me ei tohi selles majas viibida ja sinna on kohe vaja imuritega brigaadi, aga nõiakaev ajas endiselt üle. Ei hakka kirjutama kui mitu 24/7 toruabi me läbi helistasime, vastus oli üks: „Homme 10-17 vahemikus!“.“

Kirsti tõdeb, et olukord oli nii hull ega osanud midagi ette võtta. „Minul pisarad jooksid, mu elukaaslane koos mu poegade isaga hakkasid olukorrale ise lahendust otsima. Muud ei jäänud ju üle. Kell oli lõpuks 23 kopikatega kui ma mööda oma tänavat ukselt uksele relakat küsimas käisin, sest nõiakaev tuli ju ometi peatada. Mu poegade isa oskas juhatada ja mu elukaaslane ronis garaaži kanalis leiduvast luugist sisse, see viib ridaka all oleva toruühenduseni. See toru oli vaja lahti lõigata, sest see oli arvatavasti ummistuse põhjus. Aga kemikaal ja fekaaliaurud-plahvatusohtlik!“

Naabrimehelt saadud relakaga lõigati torusse auk, kust purskas kemikaali ja fekaali kooslust, kuid kate õnnestus ette panna. „Jäänud oli ema elamine, see ujus. Kõik, mis toa põrandaga ühenduses oli läks prügimäele. Vaibad, vannitoa sisustus. Hape sõi ära. Kella veerand kolmeni öösel korjasid Merily ja Mikk rätikutega maast seda fekaali-kemikaali vedelikku, kogu keha sügeles, hingata oli mitu päeva raske. Jalatsid sulasid, torud olid juba sulanud. Mina nühkisin sulaselget s*tta harjaga lahti.“