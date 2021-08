Värske abielumees Allar Jõks: Heidi võlub mind jätkuvalt võimega olla säravalt ettevõtlik 

Allar kirjeldab, et pulmapäeva kõige südamlikum hetk oli see, kui Heidi laulis koos EBSi kammerkooriga laulatusele sisenedes Olav Ehala „Vaid see on armastus“, Herman süles ja pisar silmanurgas.

Parr on koos elanud kümme aastat, Allari sündis otsus abielluda soovist, et peres oleks kõigil üks perekonnanimi ja eesmärk. „Abielu võimendab olnut tulevikuks,“ arutleb mees selle üle, miks abielu tema jaoks oluline on.

„Heidi võlub mind jätkuvalt võimega olla säravalt ettevõtlik,“ kiidab värske abielumees viimaks.

Paar avaldas 2018. aastal presidendi roosiaias Kroonikale antud intervjuus, et on kihlatud. „Lubadus on peaaegu teostatud juba, kuid kuupäev on paika panemata,“ rääkis Heidi Vilu. Paar avaldas, et kihlasõrmus on naisel juba sõrmes, kuid abiellumise kuupäev on paika panemata. „Midagi peab saladuseks ka jääma, et saaks järgmine aasta küsida, kui kaugel see projekt on,“ kostis Allar Jõks, kes 2016. aastal presidendidebatil osaledes kinnitas, et kavatseb elukaaslasega abielluda.

2019. aasta 2. aprillil nägi ilmavalgust paari esiklaps, poeg Herman. Allar Jõksile on see teine laps. Varasemast abielust on tal 28aastane poeg Jonatan, keda Jõks kasvatas pärast lahutust üksi, sest poja ema läks Brüsselisse tööle. „Abikaasa läks välismaale, mina aga töötasin Tallinnas. Meil oli üha vähem kokkupuutepunkte ja lõpuks tundus lahutus lapse huve silmas pidades mõlema poolt vaadatuna kõige ausam,” rääkis Jõks 2016. aastal ajakirjale Pere ja Kodu.