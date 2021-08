Näitlejanna Una Stubbs suri 84aastaselt 

Stubbs sai kuulsaks Cliff Richardi 1963. aasta filmist „Suvepuhkus“, hiljem mängis hittkomöödias „Till Death Us Do Part“ Alf Garnetti ärritunud tütart Ritat.

Näitlejanna osales ka sellistes saadetes nagu „The Worst Witch“, „EastEnders“ ja „Sherlock“, muu hulgas osales regulaarselt mängusaates „Don't Say A Word“. Temast sai noorte publiku lemmik tädi Sally filmis „Worzel Gummidge“.

Tema agent avaldas austust talle kui suurepärasele näitlejannale ja graatsilisele, armulisele ja lahkele ja pidevale sõbrale. Sherlocki looja Steven Moffat mäletab Stubbsi kui kõige ilusamat valgust Bakeri tänaval ja kirjutab Instagramis: „Milline naine, milline talent, milline staar - ja just kõige toredam, naljakam inimene, keda võite kohata. Ma ei tea, kuidas keegi üldse seda karjääri kokku võtab - „Till Death Us Do Part“, „Fawlty Towers“, võrreldamatu tädi Sally filmis „Worzel Gummidge“ ja muidugi Sherlocki asendamatu süda ja hing“.