Maailma suurima suuga naine pidi tõestama, et teda pole opereeritud 

Stamfordis (Connecticuti osariik) elav Samantha sai üle maailma kuulsaks eelmisel aastal, kui ta kuulutas, et tema suu venib 6,52 sentimeetri laiuseks. Seda, et tal on suur suu, on ta eluaeg teadnud. Ent noorukesed TikToki fännid ahhetasid: „Su suu on ikka JUBEDALT suur!“

Kuid läbirääkimised rekordiorganisatsiooniga võtsid üle poole aasta. Samantha rääkis videosilla teel Briti telesaates „This Morning“ esinedes, et võttis Guinnessi rekordi ametnikega ühendust jaanuaris. Järgnes pikk kirjavahetus. „Juuni lõpus või juuli alguses käisid nad mõõtmeid võtmas ja andsid mulle ametliku rekordiplaadi.“ Sami sõnul on rekordiraamatu koostajatel väga ranged juhised. „Pidin laskma end igatpidi mõõta, tõestama, et mulle pole operatsiooni tehtud – et kõik on looduslik, et olen terve.“