Tulevane Taani kuningas prints Christian astus ligi 600-aastase ajalooga keskkooli 

Iltalehti teatel astus tulevane kuningas Taani lõunaosas asuvasse Herlufsholmi internaatkooli, millel on väga pikk ajalugu: õppeasutus rajati juba aastal 1450.

„Tema kuninglik kõrgus prints Christian siirdus täna Herlufsholmi internaatkooli Næstvedis. Homme on tema esimene koolipäev ning täna on ta end uues keskkonnas sisse seadnud ning uute koolikaaslastega tutvunud.“ Samas koolis on õppinud ka Christiani onupoeg prints Nikolai (21).