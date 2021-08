KASSIDRAAMA! Lemmikud varjupaika sokutanud Triinu Liis tõi trahvimaksmise asemel mängu advokaadi. Loomakaitseselts: see oli kasside suhtes lubamatu tegu! 

Nüüdseks on teada, et kuna Triinu Liisil polnud enam kahe lemmiklooma eest hoolitsemiseks piisavalt aega, otsustas ta nad ära anda. Sisulooja rääkis mõnda aega tagasi oma Instagrami lugudes: „Kahjuks mul ei olnud nendele tähelepanu pööramiseks aega. Kassid läksid stressi ja ma mõtlesin, et mis nüüd edasi saab. Tundus ainuõige neile uus hoolitsev kodu leida, kus nad saaksid päriselt tähelepanu ja armastust.“