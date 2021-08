Mullu naise matnud "Ämblikmehe" staar abiellus "Frozeni" režissööriga 

Molina esimene naine oli temast kuusteist aastat vanem inglise näitlejanna Jill Gascoigne. Gascoigne suri mullu aprillis 83 aasta vanuses Alzheimeri tõve tagajärjel.

Nüüd avaldas „Ämblikmehe“ näitleja Molina uus kallim Jennifer Lee (49) idüllilised fotod pulmatseremooniast. Peig tundis kombetalituse ajal tohutut meeleliigutust ning valas lausa pisaraid. Tseremoonia viis läbi „Frozen 2“ täht Jonathan Groff. Lee tunnistab eraldi postituses, et just Groff oli nad kokku toonud. „See kaunis, helde hing on põhjus, miks me Frediga omavahel kohtusime. Olen talle määratult tänulik.“ Molina mängis kahe aasta taguses „Frozen 2-s“ kuningas Agnarri.

New York Posti andmeil sai armulugu alguse juba 2018. aastal, mil Gascoigne oli veel elus, kuid rängast tõvest räsitud. Näitlejanna oli oma Alzheimeri-diagnoosist teatanud 2013. aastal, kuid tegelikult oli haigus alanud juba mitu aastat varem. 2016. aastal tunnistas tema mees, et haigus on juba väga kaugele arenenud ning Jill elab hooldekodus.