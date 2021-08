Svjata Vatra Ruslan ja Terje: kui elada südame järgi, siis ongi elu nagu muinasjutt 

Ukraina toonase ühe lahedama folkrokkari ja eestlannast festivalikorraldaja armastus lahvatas põlema hetkega. Aastad on möödunud, kuid tuli leegitseb endiselt. „Ma olen absoluutselt kindel, et me oleme saatusest kokku määratud, sest nii nagu me kumbki oma tulevast elukaaslast ette kujutasime, täpselt sellisena teineteist leidsimegi,“ kinnitab Terje.