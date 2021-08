X-TOIMIKUD: Kas Albert Einstein muukis lahti ufode saladuse? 

Ufovaatluste hulgas leidub ka selliseid, kus keegi on taevasse pilku heites märganud pilvetaolist nähtust, mis kujult meenutab pigemini lendavat taldrikut. On räägitud, kuidas need „pilved“ inimesi ja sõidukeid saadavad, jättes vaatlejasse kummalise tunde: on see nüüd päriselt või kujutlusvõime vili? Ka juhtumeid, kus tundmatu lendav objekt sekundi murdosa vältel taevakummilt haihtub, on dokumenteeritud üksjagu. Tänapäevafüüsika ütleb: pole võimalik.