Batmani paarimees Robin tuleb uues koomiksis kapist välja 

The Guardiani teatel võtab Batmani paarimees Tim Drake ehk Robin DC koomiksi „Batman: Urban Legends“ uue numbri lõpus vastu kohtingukutse oma sõbralt Bernardilt. Sellega on enam kui 80 aastat vana koomiksikangelane end LGBTQ+ ridadesse põlistanud.

Robin on küll kurameerinud superkangelanna Spoileriga, kuid aastakümneid on kahtlustatud, et tema ja Batmani vahel on midagi enamat kui sõprus.

Värske koomiksinumbri kirjanik Meghan Fitzmartin rääkis väljaandele Polygon, et ei taha Tim Drake'i seksuaalsusele silti panna. „Tahtsin toonitada asjaolu, et seksuaalsus on teekond. Olgu rõhutatud: tema tunded Stephanie [Spoileri pärisnimi on Stephanie Brown] vastu on 100% tõelised, nagu ka tema tunded Bernardi vastu. Kuid Tim alles avastab end. Ta vist ei oskakski seda kõike veel kuidagi formuleerida.“