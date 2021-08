GALERII | Eestis käivad populaarse maffiaseriaali võtted: auto lendab sillalt alla! 

Traagilises õnnetuses kaotab tütre kurikuulus maffiaboss, kes nõuab kättemaksu. Kui tavaline pereisa satub autoõnnetusse, mis tapab narkoparuni tütre, on ainus väljapääs hakata ka ise tapjaks. See, mis kahte meest seob, on besa, mis tähendab Kagu-Euroopa kultuuris au panti, lubaduse täitmist ja ausõna.

Seriaali tootjad on Adrenalin and Red Planet Pictures, Superstar TV, Prva TV, RTL, Planet TV, Klan Kosovo, FTV Bosna ja Alfa Makedonija. „Besa“ režissöör on Igor Stoimenov, stsenaariumi autor on Tony Jordan Suurbritanniast, peaprodutsendid Tea Korolija ja Milena Dzambasovic. Eestis pakub seriaalile tootmisteenust Nafta Films ja tootmismeeskonnas on üle 50 Eesti inimese.