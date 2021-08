PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 15. august 

Käesoleval hetkel on nii palju sebimist, et sul pole aega minevikku taga nutta ega pabistada selle pärast, mida tulevik tuua võib. Keskendud siin ja praegu tegutsemisele.

Parem on viibida eemal oma igapäevasest kodusest miljööst, aga siiski tuttavas ja armsas paigas. Hea, kui su ümber on inimesi, kellega oled aastaid tuttav.

Kui ootad kellegi kõnet, aga tema sinuga ühendust ei võta, ei hakka sa põhjusi otsimagi, põgened pigem fantaasiamaailma ning mõtled elu ilusamaks, kui see tegelikult on.

Võimalik on suhteid paremaks muuta, aga ka vastupidi – need totaalselt sassi ajada. Sinu sõnadel on suur võim, mistõttu vali hoolega, kellele ja mida sa öelda tahad.