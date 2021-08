PÄEVAHOROSKOOP: reede, 13. august 

Hea päev pikaajaliste plaanide paika seadmiseks. Sinus on nii sisemist stabiilsust kui ka julgust muudatusi teha. Tead, milleks oled võimeline ja mis käib üle jõu.

Halb on see, kui mineviku probleemid on lahendamata ja segavad tegutsemist tänases päevas. Praegu suudad endale aru anda, milliste mälestustega tuleks veel tööd teha.