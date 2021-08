Lauri Pedaja lapsepuhkusest: minust on kadunud vastik närvilisus ja süütenöör on läinud meetreid pikemaks 

Lauri Pedaja kirjutab sotsiaalmeedias, et otsus maikuust jääda koduseks ja tegeleda lapsekasvatamisega on talle hästi mõjunud. „Olin täiesti veendunud, et ületöötamine ongi õige ja muud moodi ei tule ei õnne ega edu. Peab palju tegema, siis tuleb palju raha ja vaat siis saan puhata ja head elu elada,“ meenutab Lauri, kuidas uskus, et pidev tegemine ja närvilisus on normaalse elu osa. „Jah, tõsi, ma ei istu ka praegu käed rüpes ega sülita lakke. Mul on maja, mis vajab korrastamist, aed, mis vajab hoolt, laps, kes soovib tegelemist, naine, kes soovib tähelepanu ja lisaks omad kireprojektid, mis toovad ka leiva lauale.“



“Ma tunnen, et tehes asju enda valikute järgi ja vastavalt oma sisetundele, ei tantsi ma enam läbipõlemise piiril. Ma olen muutunud rahulikumaks, leian endale rohkem aega ja minust on kadunud vastik närvilisus ning ka süütenöör on läinud meetreid pikemaks,“ tunneb ta ja lisab, et kõigil tuleks leida iseendale päevas vähemalt 30 minutit ja kuulata oma mõtteid.



“Ma ei taha oma mõttega kindlasti öelda, et tulge nüüd kõik töölt ära ja hakake oma kirge otsima. Kindlasti mitte. Kuigi ega see kellelegi halba ei teeks. Pigem ma soovin öelda seda, et väljendid: ma olen läbipõlenud, ma olen ületöötanud, mul ei ole enda jaoks aega – ei ole lahedad ega näita, kui võimekas inimene sa oled.