Rihanna parfüüm müüdi mõne tunniga läbi 

New York Posti teatel kannab Rihanna kosmeetikafirma esimene lõhn nime Fenty Eau de Parfum. Teisipäeva hommikul müügile paisatud parfüüm müüdi kibekiiresti läbi ning lauljanna tähistas oma triumfi voodis kalamarja süües - paistab, et püksata!

Uus parfüüm on Fenty Beauty pressiteate kohaselt ühtaegu vürtsikas ja magus ning on inspireeritud Rihanna lemmikpaikadest: Bridgetownist, Barbadosest, maailma parfüümipealinnast Grasse'ist, New Yorgist, Pariisist ja Los Angelesest.