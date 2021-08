Suri Alfred Hitchcocki ainus laps, mitmes tema filmis mänginud Pat Hitchcock 

1984. aasta Washington Posti intervjuus ütles Pat poolnaljatamisi, et isa võttis ta oma filmidesse, „kui oli vaja inglise aktsendiga toatüdrukut“. „Mind kasvatati inglise vaimus, nii et teadsin, mida minult oodati, ja tegin seda enam-vähem alati. Võtsin sõna vaid siis, kui minu poole pöörduti, aga see ei häirinud mind ega toonud tagasilööke. Ma ei teadnudki, et võib ka muudmoodi.“