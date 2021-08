24 VANNITUBA JA POKSIRING: Lopez ja Affleck kaaluvad 85 miljoni dollari armupesa ostmist 

Ühise armupesa ostu kaaluvad J-Lo (52) ja Ben (54) tutvusid 85 miljonit dollarit maksva villaga, milles on 12 magamistuba, 24 vannituba ning spordikompleks poksiringi ja korvpallisaaliga. Häärberi juurde kuuluvad ka majahoidja maja, kahe magamistoaga valvurimaja ning külaliste katusekorrusekorter. Parkimisruumi on 80 külalisele.

Samuti on Lopez ja Affleck käinud vaatamas kadunud telelegend Bob Hope'i maja Toluca järve ääres. Sel on märksa soodsam hind: 40 miljonit dollarit.

Lopez ja Affleck kihlusid 2002. aastal ning Beni kingitud hiiglaslik roosa briljant on meelelahutusmaailma kuulsamaid kihlasõrmuseid. Kuid 2004. aastal teatasid Jennifer ja Ben lahkuminekust. Sahistati, et Ben oli pulmamõtete peale põnnama löönud. Lopezil oli selleks ajaks seljataga juba kaks purunenud abielu.

Lauljanna abiellus vana sõbra Marc Anthonyga ning sai kaksikute emaks. Seegi liit ei pidanud vastu. Ben seevastu lõi pere teise Jenniferi – näitleja Jennifer Garneriga. Neile sündis enne abielu purunemist kolm last. Lopez kihlus endise pesapallitähe Alex Rodriguezega, kuid tänavu mindi lahku. Sel suvel on latiinotäht ja tema kunagine kihlatu Affleck olnud peaaegu lahutamatud ning pole kahtlust: nende kunagine armastus on senisest kuumemalt uuesti süttinud.