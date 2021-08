TUNNUSTATUD ETTEVÕTJA – 17AASTASELT! Anita Algus: „Jah, ma olengi edueit! Mõne jaoks on see solvav, aga minu jaoks pigem kompliment." 

Anita uusim algatus on mobiilse kaarditasku äppi arendav Konnekt: õpilasfirmast välja kasvanud iduettevõte. Anita ja tema kaaslased tahavad kõik plastikust kaardid panna ühte telefonirakendusse, et neid ei peaks eraldi kaasas kandma. Praegu ongi see testimisel Tartu koolide õpilaspiletitega. Nendega peaks juba oktoobrist saama piiksutada nii ühistranspordis kui ka kooli sööklates ja raamatukogudes.