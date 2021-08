Rossist ja Rachelist saab lõpuks paar?! Anistoni ja Schwimmeri vahel pidavat susisema ... 

Iltalehti teatel kinnitasid näitlejapaarile lähedased allikad väljaandele Closer, et „Sõprade“ kokkutulekust saadik on David ja Jennifer taas lähenenud. Viimaks on tähtede seis õige: kummalgi pole kindlat kaaslast. „Mineviku meenutamine on neis mõlemas tundeid tekitanud,“ ütleb Closeri informaator. „Keemia, mida nad olid sunnitud varjama, on endiselt alles.“