Häbistatud prints Andrew käis koos eksnaisega kuninganna jutul 

Ameeriklanna Virginia Roberts Giuffre väidab, et investeerimispankur Jeffrey Epstein sundis teda 20 aastat tagasi Elizabeth II keskmise pojaga kolm korda magama. Virginia oli tollal 17aastane ning kuulus enda sõnul Epsteini teismeliste seksiorjade haaremisse. Sel esmaspäeval kaebas Giuffre prints Andrew' New Yorgi kohtusse, nõudes temalt üleelamiste eest hüvitist. Printsil, kes Giuffre'i väitel oli väga hästi kursis nii tema vanuse kui ka seksiorjastaatusega, on 21 päeva aega anda ametlik vastus.