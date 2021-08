Vägivaldse mehe küüsist pääsenud Christina Ricci on lapseootel 

Samasugused fotod avaldas oma Instagrami kontol ka Ricci juuksurist elukaaslane Mark Hampton. See on nende esimene ühine laps. Eksabikaasa James Heerdegeniga on Riccil seitsmeaastane poeg Freddie. Tema vanemad olid tutvunud sarja „Pan Am“ võtteil. Mullu lahutust sisse andes ütles Ricci, et Heerdegen oli olnud nende kooselu jooksul nii emotsionaalselt kui füüsiliselt vägivaldne.