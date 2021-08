Juubilar Helgi Sallo: kägu kukkus mulle veel 25 aastat, hirm tuli peale 

„No kuulge, 105 aastat, jeesus, see on ikka natuke hirmutav. Kui juba 80 aastaselt siit ja sealt laguneb, mis siis 105 aastaselt saab,“ muigab Helgi.

Saatejuht Vahur Kersna küsib Helgilt seepeale, kas on olnud varem näitlejannat, kes 105 aastaselt ikka veel laval on. „Ei ole,“ puhkeb Helgi südamest naerma. „Keegi peab olema esimene janäitama tõrvikuga tuld,“ arvab aga Kersna.

„Mul on ikka kaitseinglid, kes mind süstib,“ vastab Helgi küsimusele, kust tuleb tal energia. „Kui mõtlen pere peale ja olin valiku ees lapsega koju jääda, siis paljud kolleegid ütlesid, et olen karjääri tipus ja nüün jääd lapsega koju ja küsisid, miks sa seda teed. Ma ei saanud üldse aru, millest nad räägivad. Kui praegu mõtlen sellele, tulevad külmavärinad: kui oleksin kedagi kuulda võtnud ja teisiti teinud, poleks mul kõike seda, mis praegu on. Kui vaatad, kes kõik su järgi tulevad, järelikult pole ilma asjata elanud.“