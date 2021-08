Värsket telenägu Paul Leesi kummitasid esimesel eetriõhtul äpardused: usun, et võiks ka hullemaid debüüte olla 

Lees ütleb, et võtteplatsil ei pannud ta äpardusi tähelegi. „Olin enda tegemistesse niivõrd süvenenud. Hiljem sain aru, et stuudiovalgustus ei tahtnud ikka üldse tehnikutega koostööd teha ning kodus oli oma strobovalguses sähvivat nägu naljakas vaadata. Vahest ongi aga selline algus lahedam – kõike ootamatut on kunagi ju vahva meenutada, eriti nii erilisel juhul. Samuti panid apsakad eetrivälisel ajal set' i lõbusalt kihama, mis võttis liigse pabina,“ jutustab värske saatejuht.