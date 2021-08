KASSIDRAAMA! Triinu Liis McNairni ammused lemmikud viis varjupaika abikaasa Justin! Pesaleidja nõuab trahvi: meie teadmata ei oleks seda tohtinud teha!

Foto: Stanislav Moškov

Sisulooja Triinu Liis McNairni kassidraamas on tekkimas mõningane selgus: tema abikaasa Justin tunnistas, et viis kassid Sinirebase varjupaika. „Me ei mõista hukka loomast loobumist, sest kõigi elus tuleb ette erinevaid olukordi, mis ei ole alati meie kontrollitavad. Küll aga on kahetsusväärne, et meie MTÜ-st adopteeritud loomadega on sedasi käitutud ja nad meie nõusolekuta eutaneeritud/uude koju saadetud/tänavale visatud,“ kommenteerivad MTÜ Pesaleidja tegijad Facebookis.