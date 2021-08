Viljam Borissenko meenutab Viivi Sõnajalga: „Ta tõestas oma eluga, et sõltuvusest on väljapääs ning Jumal on elav.“ 

Viljam kohtus Viiviga esimest korda aastal 2003, kui ta taastus uimastisõltuvusest Lootuse küla rehabilitatsioonikeskuses. „Viivi koos abikaasa Olegiga ning Siiri koos abikaasa Andresega kutsusid meid, kes me olime päev varem tulnud vanglast või põõsa alt, oma kontserdile. Seal ei olnud kedagi teist kuulamas ning tookord tundus see mulle väga võõras. Millega olen mina, kes ma olen nii palju kahju teinud ühiskonnale, teeninud ära sellise tähelepanu ja au? Ma ei teadnud siis, et need kaks perekonda olid olnud ka MTÜ Lootuse küla asutajaliikmed ning panustasid aastakümneid selle arengusse. Ma ei teadnud, et Jumal oli neid kutsunud ja läkitanud päästma kadunuid,“ meenutab ta esmakohtumist Sõnajalgadega.

„Suheldes temaga, oli meil ikka teemaks, kuidas olla efektiivsem abistaja sõltlaste taastumisteel ning ta ei säästnud selles ennast ealeski, pannes teiste huvid ettepoole. See oli tema südames, tema loomuses. Sellele lisaks Viivi õppis ja arendas ennast pidevalt, olles eeskujuks oma tegudega, mitte üksnes sõnadega,“ sõnab Viljam. „Ta tõestas oma eluga, et sõltuvusest on väljapääs ning Jumal on elav. Olgu see teadmine julgustuseks ja tõestuseks meile, kes me elame, et mitte kaotada lootust. Ealeski.“