PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 11. august 

Palju õnne, Lõvi! Algamas on aastaring, mil on jõudu edasi pürgimiseks, oluliste muudatuste tegemiseks. Sõprade toetus annab jõudu edasi minna. Salajastest unistustest või varjatud tunnetest peaksid usaldusväärsele inimesele rääkima. Nii töö kui suhete vallas õnnestub saavutada just seda, mida sa ise kõige rohkem tahad ja vajad.