HÜVA NÕU | Tiit Trofimov selgitab, kuidas häälida mantraid nii, et neist ka kasu oleks  

Joogaõpetaja Tiit Trofimov selgitab, et mantra on lihtsalt öeldes lause või silbikombinatsioon, millel usutakse olevat maagiline vägi. „Mantraid ei tõlgita, sest nende maagia on tihti kätketud just nende hääldamisel tekkivaisse energiavõngetesse. Vahel pole neil isegi muud tähendust kui rütmilisel häälimisel tekkivad teatud viisil ja suunas tervendavad sagedused. Võib öelda, et mantrad on ajastute- ja kultuurideülesed tervendamise ja vaimse arengu edendamise vahendid,“ räägib ta.