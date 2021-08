Toivo Tänavsuu järelehüüdes Viivi Sõnajalale: usun, et jumala arm katab lõpuks kõik pisarad kinni… 

Toivo Tänavsuu Foto: Martin Ahven

Esmaspäev tõi ootamatu teate, et meie seast on lahkunud 58aastane muusik Viivi Sõnajalg. „Elu ei ole Sõnajalgade peresid hellitanud, kuid ma usun, et Jumala arm ja hoolitsus, millesse nad on uskunud ja millest laulnud, katab lõpuks kõik pisarad kinni,“ lausub ajakirjanik ja vähiravifondi „Kingitud elu“ juht Toivo Tänavsuu järelehüüdes Viivile.