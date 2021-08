Lootuse küla tegevjuht meenutab Viivi Sõnajalga: emasüda ja hooliv hoiak 

Lootuse küla tegevjuht Raiman Kukk Foto: Erakogu

„Ma ei ole seda veel siiani suutnud läbi seedida, et Viivit enam ei ole. See on nii ootamatu ja šokeeriv. Mis juhtus? Millal täpselt?“ keerlevad Lootuse küla tegevjuhi Raiman Kuke peas vastuseta küsimused, mille muusik Viivi Sõnajala ootamatu minek endaga ühes tõi.